ÇGC yönetiminin ziyaretleri

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) yönetim kurulu, Vali Orhan Tavlı ve Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit’i ziyaret etti.



ÇGC Başkanı Hafize Akıncı, geçen hafta yapılan seçimlerin ardından görev dağılımı yapılan yeni yönetimle ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi.



Cemiyetin Başkan Yardımcısı Kerem İriç, Genel Sekreter Burak Akay, Sayman Gürkan Düzenli ve Üye Ogün İnal ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret eden Akıncı, kendilerine sağladıkları yakınlık ve destekten dolayı Tavlı’ya teşekkür etti.



Tavlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ÇGC’nin yeni yönetimine başarılar diledi.



Heyet, ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit’i makamında ziyaret etti.



Akıncı, Başsavcı Karişit’e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ömer Karişit ise yeni yönetimi kutladı.

Kaynak: AA