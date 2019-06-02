ÇGS’den görkemli kapanış

2014 yılında Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve faaliyet gösteren Çarşamba Gençlik ve Spor(ÇGS) Kulübü 2018-2019 basketbol branşı sezonu kapanışını görkemli bir şekilde yaptı.

Basketbol branşı bünyesinde 250 sporcu bulunan Çarşamba Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol takımları 2018-2019 sezonunda il birinciliği müsabakalarında yarıştığı 10 kategorinin 6'sında ilk üçe girerek büyük başarı elde etti.

Faaliyetlerini Tofaş Basketbol Okulu ve Halk Eğitim Merkeziyle ortaklaşa düzenleyen Çarşamba temsilcisi yaptığı kapanış programında, 10 kategoride yarışan sporculara ve yapılan turnuvalarda emeği geçen sponsorlara madalya, başarı belgeleri ve plaketleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kapanış programında konuşma yapan kulüp başkanı İlkay Aydın, "Bugün burada gençlerimiz ve çocuklarımızın yıl boyunca sergiledikleri performansların neticesinde kazandıkları madalya ve kupaları takdim ediyoruz. 5 yıl içerisinde sporcu sayımız binin üzerine çıktı. Kulübümüz 10 branşta faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor" dedi.

Çarşamba Gençlik Spor 2018-2019 basketbol sezonu kapanış törenine Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Müftüsü Osman Karagöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Halk Eğitim Müdürü Enver Şahin, Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel, veliler, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kaynak: İHA