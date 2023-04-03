Chadi Riad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chadi Riad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chadi Riad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chadi Riad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chadi Riad 17 Haziran 2003 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da شادي رياض دنانو | Chadi Riad Dnanou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chadi Riad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Chadi Riad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chadi Riad'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Chadi Riad Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chadiriad17/

Chadi Riad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chadi Riad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chadi Riad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chadi Riad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2019 yılında Barça U18

1 Temmuz 2020 yılında Barça U19

2 Temmuz 2020 yılında Sabadell U19

30 Haziran 2021 yılında Barça U19

1 Temmuz 2022 yılında Barça Atlètic

Chadi Riad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chadi Riad şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chadi Riad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlético Rafal (2009–2011), RCD Mallorca (2011–2014), CD San Francisco (2014–2015), RCD Mallorca (2015–2019)

Fas U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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