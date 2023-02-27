Chae Joon Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chae Joon Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chae Joon Park kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chae Joon Park ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chae Joon Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chae Joon Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chae Joon Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chae Joon Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chae Joon Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chae Joon Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chae Joon Park 26 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박채준 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chae Joon Park Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Chae Joon Park'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chae Joon Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chae Joon Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Chae Joon Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chae Joon Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Jeonbuk Altyapı

1 Ocak 2019 yılında Jeonbuk H. U18

20 Temmuz 2021 yılında Jeonbuk Hyundai

Chae Joon Park kimdir

Chae Joon Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chae Joon Park şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Choi Kang-hee Football School (최강희축구교실, 2015),
Jeonbuk Hyundai Motors U15 (금산중학교, 2016-2018),
Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2019-2021)

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Chae Joon Park nereli

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