Chae Min Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chae Min Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chae Min Lim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chae Min Lim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chae Min Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chae Min Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chae Min Lim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chae Min Lim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chae Min Lim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chae Min Lim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chae Min Lim 18 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 임채민 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chae Min Lim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TJ yapmaktadır. Chae Min Lim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Chae Min Lim'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chae Min Lim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chaemin26/

Chae Min Lim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chae Min Lim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Chae Min Lim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chae Min Lim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Kyungshin HS

1 Ocak 2009 yılında Yeungnam Uni

1 Ocak 2013 yılında Seongnam FC

5 Aralık 2016 yılında Sangju Sangmu

4 Eylül 2018 yılında Seongnam FC

4 Ocak 2020 yılında Gangwon FC

15 Nisan 2022 yılında SZ FC

13 Şubat 2023 yılında Jeju United

Chae Min Lim kimdir

Chae Min Lim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chae Min Lim şuan Jeju United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seokgwan Middle School (석관중학교, 2003-2005),
Seoul Kyungshin High School (경신고등학교, 2006-2008),
Yeungnam University (영남대학교, 2009-2012)

Chae Min Lim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 22 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Chae Min Lim nereli

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