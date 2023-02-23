Chahreddine Boukholda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chahreddine Boukholda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chahreddine Boukholda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chahreddine Boukholda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chahreddine Boukholda 24 Mayıs 1996 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chahreddine Boukholda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chahreddine Boukholda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Chahreddine Boukholda'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Chahreddine Boukholda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chano.b/

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Chahreddine Boukholda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chahreddine Boukholda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Chahreddine Boukholda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chahreddine Boukholda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Monaco U19

1 Temmuz 2015 yılında Monaco B

1 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille B

29 Temmuz 2019 yılında B. SAD U23

27 Temmuz 2021 yılında Mafra

28 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2023 yılında Arda Kardzhali

Chahreddine Boukholda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chahreddine Boukholda şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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