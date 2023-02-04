Chaker Alhadhur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chaker Alhadhur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chaker Alhadhur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chaker Alhadhur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chaker Alhadhur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chaker Alhadhur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chaker Alhadhur

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chaker Alhadhur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chaker Alhadhur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chaker Alhadhur 4 Aralık 1991 tarihinde Nantes şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Komorlar,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chaker Alhadhur Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Agency yapmaktadır. Chaker Alhadhur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 12 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Chaker Alhadhur'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chaker Alhadhur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chakeralh21/

Chaker Alhadhurboyu ve yaşı kaç

Chaker Alhadhur Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chaker Alhadhur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chaker Alhadhur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chaker Alhadhur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Nantes

2 Aralık 2011 yılında Bayonne

22 Ocak 2012 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2015 yılında SM Caen

24 Temmuz 2017 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2018 yılında SM Caen

1 Ocak 2019 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2021 yılında AC Ajaccio

Chaker Alhadhur kimdir

Chaker Alhadhur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chaker Alhadhur şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Chaker Alhadhur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Komorlar takımında 3 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Chaker Alhadhur nereli

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