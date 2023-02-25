Chaker Kaddour Cherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chaker Kaddour Cherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chaker Kaddour Cherif kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chaker Kaddour Cherif ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chaker Kaddour Cherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chaker Kaddour Cherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chaker Kaddour Cherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chaker Kaddour Cherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chaker Kaddour Cherif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chaker Kaddour Cherif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chaker Kaddour Cherif 8 Şubat 1997 tarihinde Sétif şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da شاكر قدور الشريف şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chaker Kaddour Cherif Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chaker Kaddour Cherif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Chaker Kaddour Cherif'nin NC Magra ile sözleşmesi 24 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Chaker Kaddour Cherif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chaker Kaddour Cherif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Chaker Kaddour Cherif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chaker Kaddour Cherif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında USM Alger U21

1 Temmuz 2017 yılında USM Alger

5 Temmuz 2017 yılında DRB Tadjenanet

30 Haziran 2018 yılında USM Alger

10 Temmuz 2018 yılında ASO Chlef

4 Ekim 2020 yılında JS Kabylie

1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2022 yılında NC Magra

Chaker Kaddour Cherif kimdir

Chaker Kaddour Cherif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chaker Kaddour Cherif şuan NC Magra takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Chaker Kaddour Cherif nereli

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