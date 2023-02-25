Chakib Benahmadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chakib Benahmadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chakib Benahmadou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chakib Benahmadou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chakib Benahmadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chakib Benahmadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chakib Benahmadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chakib Benahmadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chakib Benahmadou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chakib Benahmadou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chakib Benahmadou 26 Ekim 1999 tarihinde El Biar şehrinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chakib Benahmadou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Chakib Benahmadou'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chakib Benahmadou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chakib Benahmadou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Chakib Benahmadou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chakib Benahmadou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Chelghoum Laïd

Chakib Benahmadou kimdir

Chakib Benahmadou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chakib Benahmadou şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Chakib Benahmadou nereli

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