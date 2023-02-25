Chakib Benyahia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chakib Benyahia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chakib Benyahia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chakib Benyahia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chakib Benyahia 9 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chakib Benyahia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chakib Benyahia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Chakib Benyahia'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chakib Benyahia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chakib Benyahia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Chakib Benyahia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chakib Benyahia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında MC Alger

Chakib Benyahia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chakib Benyahia şuan MC Alger takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.