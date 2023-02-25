Chakib Berkani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chakib Berkani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chakib Berkani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chakib Berkani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chakib Berkani 1 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chakib Berkani Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Chakib Berkani'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chakib Berkani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chakib Berkani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chakib Berkani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chakib Berkani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CA Batna

1 Eylül 2020 yılında MO Constantine

1 Ekim 2021 yılında USM Khenchela

Chakib Berkani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chakib Berkani şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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