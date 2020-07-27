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Challenge accepted akımı nedir, ne demek?

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için Instagram'da Challenge accepted akımı başlatıldı. Peki Challenge accepted akımı nedir, ne demek? İşte merak edilenler...

Challenge accepted akımı nedir, ne demek?

Türkiye'de Pınar Gültekin'in Cemil Metin Avcı tarafından öldürülmesinin ardından kadına şiddet olayları yeniden gündeme geldi. Duruma tepki göstermek ve kadınlara yönelik şiddet, taciz, eşitsizlik gibi konulara farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medya platformu Instagram'da Challenge accepted akımı başlatılırken çok sayıda paylaşım da yapıldı. Peki Challenge accepted womens Instagram akımı nedir? Challenge accepted akımı nedir, ne demek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Challenge accepted akımı nedir, ne demek?

CHALLENGE ACCEPTED AKIMI NEDİR, NE DEMEK?

Kadınlara yönelik şiddet olaylarının artması nedeniyle İstanbul Sözleşmesi kamuoyunda tartışmaya açıldı. Bu kapsamda kadınlarda şiddet olayları, taciz ve eşitsizlik durumlarına karşı seslerini yükseltiyorlar. Ve önceki gün çok sayıda kadınların birbirlerine dayanışma mesajları ile olaylara karşı farkındalık oluşturmak için "Challenge Accepted” akımı başlatıldı. Akımın anlamı medyana okuma kabul edildidir. Aklıma katılmak isteyenler sosyal medya hesaplarından siyah beyaz fotoğraflarını  #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketiyle paylaşıyorlar. 

Öte yandan fotoğrafı paylaşan bir kişi akımın büyümesi için fotoğrafının altına kadın arkadaşını etiketliyor ve onu meydana okumaya davet ediyor.Böylece akımın büyümesi sağlanıyor. Kadınlar seslerini siyah beyaz fotoğraflı paylaşımlarla duyuruyor.

ÜNLÜLER AKIMA DESTEK VERDİ

"Challenge Accepted” akımı Türkiye'de de karşılık bulurken çok sayıda ünlü de akıma destek verdi. Şarkıcı Gülben ErgenSeda Sayan’ın meydan okumasını kabul ederek, “Güzel ve güçlü dostum Seda Sayan bana meydan okumuş. Seve seve kabul ediyorum. Kadının kadına şiddeti değil, kız kardeşliği, dostluğu için Hazal Kaya’ya meydan okuyorum” ifadelerini kullanarak siyah beyaz fotoğrafını paylaştı.

 Ayrıca oyuncu Şahan Gökbakar’ın eşi oyuncu Selin Gökbakar da “İlk siyah-beyaz fotoğrafım da şurada dursun #challengeaccepted” diye yazarak akıma katılan başka bir isim oldu.

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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