Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin tam kapanma sürecinde 'Kış Güneşi' şarkısıyla ''Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye'' akımına Tarkan'ı davet etmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Ardından Tarkan'dan olumsuz yanıt alan Yıldız Tilbe'nin teşekkür etmesinin magazin gündemine bomba gibi düştü. Olayın ardından Challenge ne demek, ne anlama gelir? sorusu arama motorlarında çokça aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

CHALLENGE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Challenge kelimesi İngilizce'de düelloya davet etmek, meydan okumak, boy ölçüşmek, davet etmek (düello); kafa tutmak (Argo); hiçe saymak; tartışmak (doğruluğunu); reddetmek (hakim veya jüriyi), itiraz etmek; havlamaya başlamak anlamlarında kullanılmaktadır.

NE OLDU?

Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımıyla meslektaşına seslendi.

"Ben de Tarkan'a pas atıyorum" diyen Yıldız Tilbe, şu ifadeleri kullandı: Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba...

TARKAN'DAN CEVAP GEÇİKMEDİ

Tarkan ise, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" dedi.

UZMANLAR CHALLENGE HIRSIZLARINA KARŞI UYARDI

Sosyal medyada, "meydan okuma" olarak bilinen "challenge" fotoğraf ve videolarıyla iş yerleri ve evlerin konumunun deşifre edilmesi, kullanıcıları dijital takibe alan hırsızların işlerini kolaylaştırıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde ve iş yerlerinde vakit geçirme sürelerinin artmasıyla sosyal medya kullanımının yükseldiğini belirten uzmanlar, paylaşılan özel bilgilerle kazanç sağlamak isteyen kötü niyetli kişilere dikkat edilmesi uyarısı yaptı.