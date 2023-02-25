Chamseddine Derradji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chamseddine Derradji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chamseddine Derradji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chamseddine Derradji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chamseddine Derradji 15 Nisan 1992 tarihinde Dellys şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chamseddine Derradji Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Chamseddine Derradji'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chamseddine Derradji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chamseddine Derradji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chamseddine Derradji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chamseddine Derradji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında RC Rélizane

1 Ağustos 2019 yılında NC Magra

16 Eylül 2020 yılında CS Constantine

Chamseddine Derradji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chamseddine Derradji şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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