Chamseddine Harrag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chamseddine Harrag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chamseddine Harrag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chamseddine Harrag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chamseddine Harrag 10 Ağustos 1992 tarihinde Bourouba şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chamseddine Harrag Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chamseddine Harrag, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Chamseddine Harrag'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chamseddine Harrag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chamseddine Harrag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chamseddine Harrag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chamseddine Harrag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında USM El Harrach

1 Temmuz 2017 yılında NA Hussein Dey

18 Temmuz 2019 yılında MC Alger

19 Ekim 2021 yılında JS Kabylie

13 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Chamseddine Harrag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chamseddine Harrag şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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