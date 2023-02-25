Chamseddine Rahmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chamseddine Rahmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chamseddine Rahmani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chamseddine Rahmani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chamseddine Rahmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chamseddine Rahmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chamseddine Rahmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chamseddine Rahmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chamseddine Rahmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chamseddine Rahmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chamseddine Rahmani 15 Eylül 1990 tarihinde Annaba şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chamseddine Rahmani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Chamseddine Rahmani'nin CS Constantine ile sözleşmesi 3 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Chamseddine Rahmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chamseddine Rahmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Chamseddine Rahmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chamseddine Rahmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında HAMRA Annaba

1 Temmuz 2012 yılında USM Annaba

1 Temmuz 2014 yılında MO Béjaïa

1 Temmuz 2017 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2019 yılında Damac FC

4 Ocak 2020 yılında CS Constantine

Chamseddine Rahmani kimdir

Chamseddine Rahmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chamseddine Rahmani şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Chamseddine Rahmani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 23 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Chamseddine Rahmani nereli

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