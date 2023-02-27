Chan Gi An kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chan Gi An Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chan Gi An kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chan Gi An ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chan Gi An kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chan Gi An Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chan Gi An kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chan Gi An Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chan Gi An adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chan Gi An Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chan Gi An 6 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 안찬기 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chan Gi An Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Chan Gi An'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chan Gi An Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/changiyo_o/

Chan Gi An Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chan Gi An isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Chan Gi An Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chan Gi An futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Incheon Uni.

14 Şubat 2020 yılında Suwon Bluewings

17 Ocak 2022 yılında Cheongju FC

31 Aralık 2022 yılında Suwon Bluewings

Chan Gi An kimdir

Chan Gi An Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chan Gi An şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Daedong Elementary School (서울대동초등학교, 2008-2010),
Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2011-2013),
Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2014-2016),
Incheon National University (인천대학교, 2017-2019)

Chan Gi An Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 21 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Chan Gi An nereli

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