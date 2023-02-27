Chan Hee Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chan Hee Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chan Hee Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chan Hee Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chan Hee Han 17 Mart 1997 tarihinde Suncheon, Jeonnam şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 한찬희 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chan Hee Han Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Chan Hee Han, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Chan Hee Han'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chan Hee Han Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chanhee__han/

Chan Hee Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chan Hee Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chan Hee Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chan Hee Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Chunnam D. Alt.

1 Ocak 2013 yılında Chunnam D. U18

1 Ocak 2016 yılında Jeonnam Dragons

10 Ocak 2020 yılında FC Seoul

21 Haziran 2021 yılında Gimcheon Sangmu

31 Aralık 2022 yılında FC Seoul

Chan Hee Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chan Hee Han şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chan Hee Han Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suncheon Jungnang Elementary School (순천중앙초등학교, 2005-2009),Chunnam Dragons U15 (광양제철중학교, 2010-2012)Jeonnam Dragons U18 (광양제철고등학교, 2013-2015)

Güney Kore U23 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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