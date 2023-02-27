Chan Yong Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chan Yong Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chan Yong Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chan Yong Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chan Yong Park 27 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박찬용 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chan Yong Park Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Chan Yong Park'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chan Yong Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chanyongpaku/

http://www.facebook.com/chanyongpaku

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Chan Yong Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chan Yong Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 625 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 625 Bin € kadar çıkmıştır.

Chan Yong Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chan Yong Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2015 yılında Ehime FC

3 Şubat 2017 yılında Reno. Yamaguchi

1 Ocak 2018 yılında Kamatam. Sanuki

10 Ocak 2019 yılında Gyeongju KHNP

7 Ocak 2020 yılında Jeonnam Dragons

2 Ocak 2022 yılında Pohang Steelers

Chan Yong Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chan Yong Park şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yeosu Mipyeong Elementary School(여수미평초등학교, 2006-2007),Yeosu Gubong Middle School (여수구봉중학교, 2008-2009),Dobong Middle School (도봉중학교, 2010),Daedong Taxation High School (대동세무고등학교, 2011-2013),Daegu University (대구대학교, 2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.