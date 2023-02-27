Chanathip Songkrasin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chanathip Songkrasin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chanathip Songkrasin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chanathip Songkrasin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chanathip Songkrasin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chanathip Songkrasin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chanathip Songkrasin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chanathip Songkrasin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chanathip Songkrasin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chanathip Songkrasin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chanathip Songkrasin 5 Ekim 1993 tarihinde Nakhon Pathom şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Tayland uyrukludur.Gerçek adı da ชนาธิป สรงกระสินธ์ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chanathip Songkrasin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPS Management & Consulting yapmaktadır. Chanathip Songkrasin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Chanathip Songkrasin'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Chanathip Songkrasin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/Chanathipjay

http://www.instagram.com/jaychanathip/

http://www.facebook.com/chanathip.songkrasin.5

Chanathip Songkrasin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chanathip Songkrasin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chanathip Songkrasin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chanathip Songkrasin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında BEC Tero Sasana

27 Ocak 2016 yılında Muangthong Utd.

30 Haziran 2016 yılında BEC Tero Sasana

1 Temmuz 2016 yılında Muangthong Utd.

1 Temmuz 2017 yılında H. C. Sapporo

31 Ocak 2019 yılında Muangthong Utd.

1 Şubat 2019 yılında H. C. Sapporo

11 Ocak 2022 yılında Kawasaki Front.

Chanathip Songkrasin kimdir

Chanathip Songkrasin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chanathip Songkrasin şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sampranwittaya School (2005–2007), Rajdamnern Commercial College (2008–2010), BEC Tero Sasana (2010–2011)

Chanathip Songkrasin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tayland takımında 18 numaralı formasıyla 30 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 12 gol atmıştır.

Tayland U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 9 gol atmıştır.

Tayland U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 6 gol atmıştır.

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Chanathip Songkrasin nereli

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