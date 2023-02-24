Chandrel Massanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chandrel Massanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chandrel Massanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chandrel Massanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chandrel Massanga 17 Ağustos 1999 tarihinde Pointe-Noire şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Chandrel Géraud Massanga Matondo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chandrel Massanga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chandrel Massanga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Chandrel Massanga'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Chandrel Massanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chandrel Massanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chandrel Massanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chandrel Massanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CS La Mancha

1 Ocak 2019 yılında CARA

1 Temmuz 2020 yılında AS Otôho

30 Ocak 2022 yılında FK Partizani

Chandrel Massanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chandrel Massanga şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Chandrel Massanga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kongo Cumhuriyeti takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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