Chang Geun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Geun Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chang Geun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chang Geun Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chang Geun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Geun Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chang Geun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Geun Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chang Geun Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chang Geun Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chang Geun Lee 30 Ağustos 1993 tarihinde Busan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이창근 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chang Geun Lee Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Chang Geun Lee'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chang Geun Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lee_c.g_93/

Chang Geun Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chang Geun Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Chang Geun Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chang Geun Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Busan IPark U18

1 Ocak 2012 yılında Busan IPark

1 Temmuz 2016 yılında Suwon FC

1 Ocak 2017 yılında Jeju United

9 Aralık 2019 yılında Sangju Sangmu

24 Haziran 2021 yılında Jeju United

11 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Chang Geun Lee kimdir

Chang Geun Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chang Geun Lee şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Busan Youth Club (부산유소년클럽, 2003-2004),
Busan IPark U15 (신라중학교, 2006-2008),
Busan IPark U18 (동래고등학교, 2009-2011)

Chang Geun Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 12 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 21 numaralı formasıyla 13 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 23 numaralı formasıyla 12 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Chang Geun Lee nereli

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