Chang Hoon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Hoon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chang Hoon Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chang Hoon Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chang Hoon Kim 23 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김창훈 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chang Hoon Kim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Chang Hoon Kim'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chang Hoon Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chang Hoon Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Chang Hoon Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chang Hoon Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Jeonbuk H. U18

25 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai

Chang Hoon Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chang Hoon Kim şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sports J FC U12 (스포츠JFC U12, 2015),JKFC U12 (JKFC U12, 2016),Wanju Middle School (완주중학교, 2017-2019),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2020-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.