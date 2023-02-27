Chang Hoon Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Hoon Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chang Hoon Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chang Hoon Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chang Hoon Yang 24 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 양창훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chang Hoon Yang Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chang Hoon Yang'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chang Hoon Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chang Hoon Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chang Hoon Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chang Hoon Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2012 yılında Chung-Ang U. MS

1 Ocak 2015 yılında Hanyang THS

1 Ocak 2018 yılında Chung-Ang Uni

4 Şubat 2022 yılında Seoul Jungnang

12 Temmuz 2022 yılında Gwangju FC

Chang Hoon Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chang Hoon Yang şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Seoul Academy Full Good Korea (풀굿 코리아, 2010),Chung-Ang University Middle School (중앙대학교 사범대학 부속중학교, 2012-2014),Hanyang Technical High School (한양공업고등학교, 2015-2017),Chung-Ang University (중앙대학교, 2018-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.