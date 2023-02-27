Chang Min Ahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Min Ahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chang Min Ahn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chang Min Ahn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chang Min Ahn 28 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 안창민 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chang Min Ahn Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Chang Min Ahn'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chang Min Ahn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ancmdf/

Chang Min Ahn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chang Min Ahn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chang Min Ahn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chang Min Ahn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2020 yılında Daegu FC

Chang Min Ahn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chang Min Ahn şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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