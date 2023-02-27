Chang Min Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Min Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chang Min Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chang Min Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chang Min Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Min Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chang Min Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Min Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chang Min Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chang Min Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chang Min Lee 20 Ocak 1994 tarihinde Gyeongsan, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이창민 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chang Min Lee Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Chang Min Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Chang Min Lee'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chang Min Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chang Min Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 725 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chang Min Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chang Min Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Chung-Ang Uni

1 Ocak 2014 yılında Bucheon FC

1 Şubat 2014 yılında Gyeongnam FC

31 Aralık 2014 yılında Bucheon FC

1 Ocak 2015 yılında Jeonnam Dragons

31 Aralık 2015 yılında Bucheon FC

1 Ocak 2016 yılında Jeju United

Chang Min Lee kimdir

Chang Min Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chang Min Lee şuan Jeju United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sadong Elementary School (사동초등학교, 2005-2006),
Jangpyung Middle School (장평중학교, 2007-2009),
Busan BuGyeong High School (부산부경고등학교, 2010-2012),
Chung-Ang University (중앙대학교, 2013)

Chang Min Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 15 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Chang Min Lee nereli

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