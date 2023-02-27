Chang Moo Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Moo Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chang Moo Shin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chang Moo Shin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chang Moo Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Moo Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chang Moo Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Moo Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chang Moo Shin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chang Moo Shin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chang Moo Shin 17 Eylül 1992 tarihinde Cheorwon, Gangwon şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 신창무 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chang Moo Shin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TJ yapmaktadır. Chang Moo Shin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Chang Moo Shin'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chang Moo Shin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chang Moo Shin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Chang Moo Shin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chang Moo Shin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Daegu Alt.

1 Ocak 2011 yılında Woosuk Uni

1 Ocak 2014 yılında Daegu FC

15 Ocak 2018 yılında Sangju Sangmu

17 Eylül 2019 yılında Daegu FC

8 Ocak 2021 yılında Gangwon FC

1 Ocak 2023 yılında Gwangju FC

Chang Moo Shin kimdir

Chang Moo Shin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chang Moo Shin şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daegu Shinam Elementary School (대구신암초등학교, 2003-2004),
Daeryun Middle School (대륜중학교, 2005-2006),
John Paul College (Brisbane) (2007-2008),
Daegu FC U18 (현풍고등학교, 2009-2010),
Woosuk University (우석대학교, 2012-2013)

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Chang Moo Shin nereli

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