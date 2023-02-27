Chang Rae Ha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Rae Ha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chang Rae Ha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chang Rae Ha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chang Rae Ha 16 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 하창래 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chang Rae Ha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Chang Rae Ha'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chang Rae Ha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chang Rae Ha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chang Rae Ha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chang Rae Ha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Chung-Ang Uni

6 Ocak 2017 yılında Incheon Utd.

1 Ocak 2018 yılında Pohang Steelers

8 Mart 2021 yılında Gimcheon Sangmu

7 Eylül 2022 yılında Pohang Steelers

Chang Rae Ha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chang Rae Ha şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Pogok Elementary School (2004-2006),Chung-Ang University Middle School (2007-2009),Chung-Ang University High School (2010-2012),Chung-Ang University (2013-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.