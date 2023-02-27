Chang Woo Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Woo Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chang Woo Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chang Woo Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chang Woo Park 1 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박창우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chang Woo Park Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Chang Woo Park'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chang Woo Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chang Woo Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chang Woo Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chang Woo Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Hyeonpung U15

1 Ocak 2018 yılında Wanju MS

1 Ocak 2019 yılında Cheonan Jeil HS

1 Ocak 2020 yılında Jeonbuk H. U18

7 Ocak 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Chang Woo Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chang Woo Park şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gumi Lee Sangjin FC (구미이상진FC, 2011),Banyawol Elementary School (반야월초등학교, 2012-2013),Daejeon Jungang Elementary School (대전중앙초등학교, 2014-2015),Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2016),Hyeonpung FC U15 (대구현풍FC U15, 2017),Wanju Middle School (완주중학교, 2018),Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2019),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2020-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.