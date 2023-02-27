Chang Woo Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Woo Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chang Woo Park kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chang Woo Park ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Chang Woo Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Woo Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chang Woo Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Woo Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chang Woo Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chang Woo Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chang Woo Park 1 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박창우 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chang Woo Park Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Chang Woo Park'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chang Woo Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chang Woo Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Chang Woo Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chang Woo Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Hyeonpung U15

1 Ocak 2018 yılında Wanju MS

1 Ocak 2019 yılında Cheonan Jeil HS

1 Ocak 2020 yılında Jeonbuk H. U18

7 Ocak 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Chang Woo Park kimdir

Chang Woo Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chang Woo Park şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gumi Lee Sangjin FC (구미이상진FC, 2011),
Banyawol Elementary School (반야월초등학교, 2012-2013),
Daejeon Jungang Elementary School (대전중앙초등학교, 2014-2015),
Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2016),
Hyeonpung FC U15 (대구현풍FC U15, 2017),
Wanju Middle School (완주중학교, 2018),
Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2019),
Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2020-2021)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Chang Woo Park nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Son Haberler
Piero Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Piero Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Piero Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Hee Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hee Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Hee Kang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Hee Kang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronald Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronald Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hyeon Cheol Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Cheol Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hyeon Cheol Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyeon Cheol Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi