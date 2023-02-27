Chang Woo Rim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Woo Rim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chang Woo Rim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chang Woo Rim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chang Woo Rim 13 Şubat 1992 tarihinde Jeju City, Jeju şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 임창우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chang Woo Rim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Chang Woo Rim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Chang Woo Rim'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chang Woo Rim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cwrim/

Chang Woo Rim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chang Woo Rim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Chang Woo Rim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chang Woo Rim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Ulsan Hy. Alt.

1 Ocak 2007 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2010 yılında Ulsan Hyundai

13 Ocak 2014 yılında Daejeon Citizen

31 Aralık 2014 yılında Ulsan Hyundai

31 Ocak 2016 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2021 yılında Gangwon FC

Chang Woo Rim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chang Woo Rim şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chang Woo Rim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeju Seo Elementary School (제주서초등학교, 2003),Gwacheon Munwon Middle School (과천문원중학교, 2004),Ulsan Hyundai U15 (현대중학교, 2005-2006),Ulsan Hyundai U18 (현대고등학교, 2007-2009)

Güney Kore takımında 15 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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