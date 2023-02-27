Chang Woo Rim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Woo Rim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chang Woo Rim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chang Woo Rim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Chang Woo Rim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Woo Rim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chang Woo Rim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chang Woo Rim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chang Woo Rim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chang Woo Rim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chang Woo Rim 13 Şubat 1992 tarihinde Jeju City, Jeju şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 임창우 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chang Woo Rim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Chang Woo Rim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Chang Woo Rim'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chang Woo Rim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cwrim/

Chang Woo Rim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chang Woo Rim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chang Woo Rim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chang Woo Rim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Ulsan Hy. Alt.

1 Ocak 2007 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2010 yılında Ulsan Hyundai

13 Ocak 2014 yılında Daejeon Citizen

31 Aralık 2014 yılında Ulsan Hyundai

31 Ocak 2016 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2021 yılında Gangwon FC

Chang Woo Rim kimdir

Chang Woo Rim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chang Woo Rim şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeju Seo Elementary School (제주서초등학교, 2003),
Gwacheon Munwon Middle School (과천문원중학교, 2004),
Ulsan Hyundai U15 (현대중학교, 2005-2006),
Ulsan Hyundai U18 (현대고등학교, 2007-2009)

Chang Woo Rim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 15 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Chang Woo Rim nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Ju Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ju Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sigurpall Soren İngolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurpall Soren İngolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sigurpall Soren İngolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurpall Soren İngolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jae Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Sung Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jae Sung Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jae Sung Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aron Snaer Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Snaer Fridriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aron Snaer Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Snaer Fridriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi