Changcheng Cheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Changcheng Cheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Changcheng Cheng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Changcheng Cheng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Changcheng Cheng 27 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 程长城 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Changcheng Cheng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Changcheng Cheng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına - tarihinde katılmıştır. Changcheng Cheng'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Changcheng Cheng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Changcheng Cheng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Changcheng Cheng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Changcheng Cheng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında YC Helanshan

31 Aralık 2014 yılında CC Yatai

1 Ocak 2015 yılında CC Shenhuá

1 Ocak 2016 yılında CC Yatai

Changcheng Cheng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Changcheng Cheng şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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