Chao Fan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chao Fan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chao Fan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chao Fan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chao Fan 8 Şubat 2004 tarihinde Hefei, Anhui şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 樊超 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chao Fan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Chao Fan'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Chao Fan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chao Fan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chao Fan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chao Fan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında CC Yatai U21

30 Nisan 2022 yılında CC Yatai

Chao Fan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chao Fan şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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