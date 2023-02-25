Chao Gan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chao Gan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chao Gan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chao Gan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chao Gan 13 Şubat 1995 tarihinde Chongqing şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 甘超 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chao Gan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 22 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Chao Gan'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Chao Gan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chao Gan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chao Gan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chao Gan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında GZ Renhe

10 Ocak 2018 yılında SZ FC

9 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

31 Aralık 2021 yılında SZ FC

22 Nisan 2022 yılında CD Rongcheng

Chao Gan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chao Gan şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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