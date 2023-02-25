Chao Gu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chao Gu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chao Gu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chao Gu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chao Gu 20 Ağustos 1989 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 顾超 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chao Gu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chao Gu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 15 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Chao Gu'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chao Gu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chao Gu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chao Gu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chao Gu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında HZ Greentown

1 Ocak 2016 yılında JS Suning

15 Mart 2021 yılında ZJ FC

Chao Gu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chao Gu şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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