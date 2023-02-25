Chao He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chao He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chao He adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chao He Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chao He 19 Nisan 1995 tarihinde Shenyang, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 何超 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chao He Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chao He, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 29 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Chao He'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Chao He Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chao He isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chao He Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chao He futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2019 yılında GZ Evergrande

9 Temmuz 2019 yılında JS Suning

31 Aralık 2019 yılında GZ Evergrande

29 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

Chao He Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chao He şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Chao He Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 13 numaralı formasıyla 9 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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