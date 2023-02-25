Chaoao Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chaoao Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chaoao Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chaoao Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chaoao Zhang 20 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张焯傲 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chaoao Zhang Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına - tarihinde katılmıştır. Chaoao Zhang'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chaoao Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chaoao Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chaoao Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chaoao Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chaoao Zhang şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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