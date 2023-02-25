Chaolong Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chaolong Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chaolong Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chaolong Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chaolong Wang 20 Eylül 1994 tarihinde Mianyang, Sichuan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王超龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chaolong Wang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Chaolong Wang'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chaolong Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chaolong Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chaolong Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chaolong Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında LJ Jiayunhao

31 Aralık 2015 yılında ZJ FC Res.

14 Mart 2017 yılında JS Yancheng

21 Şubat 2019 yılında CD Rongcheng

12 Nisan 2021 yılında XA Wolves

31 Aralık 2021 yılında CD Rongcheng

6 Mayıs 2022 yılında QZ Yassin

31 Aralık 2022 yılında CD Rongcheng

Chaolong Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chaolong Wang şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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