Chaosheng Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chaosheng Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chaosheng Yang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chaosheng Yang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chaosheng Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chaosheng Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chaosheng Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chaosheng Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chaosheng Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chaosheng Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chaosheng Yang 22 Temmuz 1993 tarihinde Dongguan, Guangdong şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨超声 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chaosheng Yang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chaosheng Yang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 22 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Chaosheng Yang'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chaosheng Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chaosheng Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Chaosheng Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chaosheng Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında GuaZ FC Res.

1 Eylül 2013 yılında GZ Evergrande

17 Temmuz 2014 yılında Liaoning FC

31 Aralık 2014 yılında GZ Evergrande

1 Ocak 2015 yılında Liaoning FC

31 Aralık 2015 yılında GZ Evergrande

26 Şubat 2016 yılında WH Zall

31 Aralık 2016 yılında GZ Evergrande

1 Ocak 2017 yılında GuaZ FC Res.

20 Şubat 2019 yılında CC Yatai

22 Mart 2022 yılında MZ Hakka

Chaosheng Yang kimdir

Chaosheng Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chaosheng Yang şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Chaosheng Yang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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Chaosheng Yang nereli

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