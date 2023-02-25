Chaoyang Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chaoyang Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chaoyang Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chaoyang Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chaoyang Liu 9 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘超阳 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chaoyang Liu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 18 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Chaoyang Liu'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 9 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chaoyang Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chaoyang Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chaoyang Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chaoyang Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2019 yılında SD Luneng

30 Temmuz 2019 yılında SC Longfor

30 Kasım 2019 yılında SD Luneng

30 Eylül 2020 yılında CZ Mighty Lions

31 Aralık 2020 yılında SD Taishan

11 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan

29 Nisan 2022 yılında SX Chang'an At.

31 Aralık 2022 yılında SD Taishan

Chaoyang Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chaoyang Liu şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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