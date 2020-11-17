Chapare virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Dünyada koronavirüs salgını sürerken Bolivya'dan gelen haberler tedirginliğe neden oldu. NTV'nin haberine göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ndeki (CDC) araştırmacılar, Bolivya'da Ebola’ya neden olan virüse benzeyen insandan insana bulaşabilen yeni bir virüs türü tespit etti. Şimdiye kadar söz konusu virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken bilim insanları yeni salgın uyarısında bulundu. Peki Chapare virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Tedavisi var mı? İşte detaylar...

CHAPARE VİRÜSÜ NEDİR?

Chapare virüsü, Latin Amerika ülkesi olan Bolivya'da tespit edildi. Virüse çıktığı yer olan Chapare adı verildi. Uzmanlar, virüsün fareler yoluyla insanlara geçtiğini düşünüyorlar. Ayrıca bu virüsün koronavirüs salgını gibi solunum yoluyla bulaşan virüslere göre daha hızlı yayıldığı ifade edildi. Öte yandan araştırmacılar virüsün yıllardır fark edilmeden dolaşmış olabileceğini düşünüyor.

CHEPARE VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Bilim insanları yaptıkları çalışmada virüsün farelerden insanlara geçebileceğini düşünüyor. Ayrıca virüsün vücut sıvıları aracılığıyla yayıldığı ifade ediliyor. Ayrıca virüsün diğer virüslere göre daha hızlı yayılabildiği düşünülüyor.

CHEPARE VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

CDC’de bir epidemiyolog olan Caitlin Cossaboom virüse yakalanan kişilerdeki belirtileri de açıkladı. Görülen belirtiler şu şekilde:

- Ateş

- Karın ağrısı

- Kusma

- Diş eti kanaması

- Deri döküntüsü

- Gözlerin arkasında ağrı

CHEPARE VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Chepare virüsünün bilinen bir tedavisi bulunmuyor. Uzmanlar virüsü incelemeyi ve bilgi sahibi olmayı sürdürüyor. Ayrıca virüse özgü bir ilaç olmadığından, hastaların sadece damar içine uygulanan enjeksiyonlarla destekleyici bir bakım alabildiği belirtildi.

İKİ SAĞLIKÇI HAYATINI KAYBETTİ

CDC’de bir epidemiyolog olan Caitlin Cossaboom, "Çalışmamız, genç bir tıbbi asistan, bir ambulans doktoru ve bir gastroenteroloğun, enfekte hastalarla karşılaştıktan sonra virüse yakalandığını doğruladı. Sağlık çalışanlarından ikisi daha sonra öldü. Artık birçok vücut sıvısının virüsü potansiyel olarak taşıyabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN ŞAŞIRDIK"

CDC'de patolog olan Maria Morales-Betoulle, virüsü izole ettiklerini ifade ederek," Daha yaygın bir hastalık bulmayı bekliyorduk, ancak sekans verileri oldukça nadir ve daha önce insandan insana bulaştığı kanıtlanmayan Chapare virüsüne işaret etti. Gerçekten şaşırdık” diye konuştu.