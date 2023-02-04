Charbel Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charbel Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charbel Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charbel Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charbel Gomez 27 Ocak 2001 tarihinde Cotonou şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Benin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Charbel Codjo Gomez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charbel Gomez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARGVO SPORTS yapmaktadır. Charbel Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Charbel Gomez'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Charbel Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Charbel Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charbel Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charbel Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında ESAE FC

1 Ocak 2018 yılında Buffles Borgou

1 Ocak 2019 yılında Amiens SC U19

1 Ekim 2019 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2021 yılında Amiens SC

Charbel Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charbel Gomez şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Charbel Gomez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Benin takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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