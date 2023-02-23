Charles Acolatse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Acolatse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Acolatse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Acolatse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Acolatse 5 Mayıs 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Togo,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Charles Benoit Koffi Acolatse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Acolatse Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Charles Acolatse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Charles Acolatse'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charles Acolatse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles Acolatse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Acolatse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Acolatse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2013 yılında Vannes B

1 Temmuz 2014 yılında Vannes

1 Temmuz 2015 yılında Poiré-sur-Vie

5 Temmuz 2016 yılında Herbiers B

7 Eylül 2017 yılında Foresta Suceava

23 Ocak 2018 yılında Juventus Buk.

1 Ocak 2019 yılında Sileks

1 Temmuz 2019 yılında AFC Turris

24 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2020 yılında D. Calarasi

14 Eylül 2021 yılında U Cluj

10 Mart 2022 yılında Dacia U. Braila

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2023 yılında Viitorul Tg.Jiu

Charles Acolatse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Acolatse şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Charles Acolatse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Nantes, OC Vannes

Togo takımında 12 numaralı formasıyla 12 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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