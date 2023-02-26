Charles Agyemang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Agyemang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Agyemang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Agyemang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Agyemang 13 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Agyemang Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I&D GLOBAL SPORTS MGMT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Charles Agyemang'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charles Agyemang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles Agyemang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Agyemang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Agyemang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Mart 2021 yılında Mighty Royals

1 Ocak 2023 yılında Medeama

Charles Agyemang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Agyemang şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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