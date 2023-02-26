Charles Allico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Allico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Allico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Allico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Allico 20 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Allico Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Charles Allico'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charles Allico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles Allico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Allico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Allico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Allico şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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