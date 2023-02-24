Charles Atshimene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Atshimene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Atshimene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Atshimene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Atshimene 5 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Atshimene Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BAANCE SPORTS GROUP yapmaktadır. Charles Atshimene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Charles Atshimene'nin FK Bylis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Charles Atshimene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles Atshimene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Atshimene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Atshimene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Akwa United

31 Ağustos 2021 yılında Feirense

31 Ocak 2022 yılında Leixões

30 Haziran 2022 yılında Feirense

1 Eylül 2022 yılında FK Bylis

Charles Atshimene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Atshimene şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Charles Atshimene Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 11 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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