Charles Boli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Boli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Boli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Boli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Boli 30 Ağu 1998 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Boli Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Charles Boli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Charles Boli'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Charles Boli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/boli_jr/

Charles Boli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Charles Boli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Boli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Boli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında RC Lens B

1 Temmuz 2019 yılında Lens

4 Ocak 2021 yılında Paris FC

30 Haziran 2021 yılında Lens

7 Ocak 2022 yılında LR Vicenza

30 Haziran 2022 yılında Lens

3 Ağu 2022 yılında Pau FC

Charles Boli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Boli şuan Pau FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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