Charles Ekpenyong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Ekpenyong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Ekpenyong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Charles Ekpenyong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Charles Ekpenyong 19 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Charles Ekpenyong Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Charles Ekpenyong'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Charles Ekpenyong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Charles Ekpenyong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2023 yılında El Mahalla
Charles Ekpenyong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Charles Ekpenyong şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.
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