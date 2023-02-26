Charles Gyamfi Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Gyamfi Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Gyamfi Kamara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Gyamfi Kamara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Gyamfi Kamara 7 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Gyamfi Kamara Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSMA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 27 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Charles Gyamfi Kamara'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charles Gyamfi Kamara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles Gyamfi Kamara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Gyamfi Kamara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Gyamfi Kamara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2021 yılında Gold Stars FC

Charles Gyamfi Kamara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Gyamfi Kamara şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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