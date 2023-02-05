Charles Kabore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Kabore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Kabore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Kabore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Kabore 9 Şubat 1988 tarihinde Bobo-Dioulasso şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Burkina Faso,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Kabore Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. Charles Kabore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Charles Kabore'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charles Kabore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Charles Kabore Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Charles Kabore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Charles Kabore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Kabore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında EF Ouagadougou

1 Ocak 2007 yılında Lib.-St.-Seurin

1 Ocak 2008 yılında Marsilya

21 Şubat 2013 yılında Kuban Krasnodar

25 Ağu 2015 yılında Krasnodar

30 Haziran 2016 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2016 yılında Krasnodar

10 Temmuz 2019 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Chamois Niort

Charles Kabore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Kabore şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Charles Kabore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Sonabel, Etoile Filante

Burkina Faso takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 100 maçta 4 gol atmıştır.

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