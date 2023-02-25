Charles Mmombwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Mmombwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Mmombwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Mmombwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Mmombwa 14 Mart 1998 tarihinde Baraka şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avustralya,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Charles William M'Mombwa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Mmombwa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Charles Mmombwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 20 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Charles Mmombwa'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Charles Mmombwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles Mmombwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Mmombwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Mmombwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CCM Academy

20 Kasım 2020 yılında Macarthur

Charles Mmombwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Mmombwa şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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